تفاصيل القبض على المتهمين بقتل شاب في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص في أسيوط، وما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة أحد الأشخاص مقيم بندر أبنوب بدائرة المركز.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان في دائرة مركز شرطة أبنوب في أسيوط، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وضبطهما.

اعترافات المتهمين

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بين أحدهما والمجني وعليه، فقاما باستدراجه لمنطقة العثور على الجثة والتعدي عليه بسلاح أبيض محدثين إصابته التي أودت بحياته، ثم استقلا دراجة نارية ولاذا بالهرب، تم بارشادهما العثور على «السلاح الأبيض - الدراجة النارية» المستخدمين في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.