هزة ارتدادية بقوة 3.3 درجة تضرب الحدود «التركية السورية»

أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أنّ هزّة ارتدادية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت منطقة الحدود «التركية السورية»، مضيفا عبر موقعه الإلكتروني، أنّ مركز الهزة على عمق 4 كيلو مترات.

إنقاذ 51 شخصا من تحت الأنقاض جنوب تركيا

من جانبها، تمكنت فرق الإغاثة بأذربيجان، من إنقاذ 51 شخصا من تحت الأنقاض في زلزال «قهرمان مرعش» جنوبي تركيا.

وكان وزير الزراعة التركي، وحيد كيريشتي، أعلن في وقت سابق من اليوم، وجود بعض التشققات في السدود، مضيفا في إيجاز صحفي بثّه التلفزيون مباشرة، أنّ التشققات تحدث دائما في السدود وليست نتيجة الزلزال المدمر.

من جانبها، ذكرت وزارة «البيئة» التركية، أنّ نحو 8 آلاف مبنى في 10 ولايات متضررة بالزلزال المدمر، بحاجة للإزالة العاجلة، مشيرة في بيان، إلى أنّ نحو 6 آلاف من موظفيها يقيمون حاليا حول المباني في الولايات.

7 آلاف و584 مبنى منهار في 10 ولايات تركية

وفحصت السلطات التركية، 132 ألفا و898 مبنى في 10 ولايات بينها 7 آلاف و584 منهارا أو بحاجة للإزالة على وجه السرعة، وأشارت وزارة البيئة التركية، إلى أنّ 12 ألفا و617 مبنى غير صالح للسكن بسبب الأضرار.

وأضافت الوزارة التركية، أنّ عمليات فحص المباني في 10 ولايات متضررة بالزلزال المدمر ستكتمل خلال 3 أو 4 أيام، مضيفة أنّ أكثر من 31 ألف مبنى أصيب بأضرار محدودة بينما لم يتضرر أكثر من 60 ألف على الإطلاق.

وفي وقت سابق، أجلت السفارة الروسية، 39 مواطنا روسيا من مناطق قريبة من منطقة الزلزال المدمر جنوب شرق تركيا، فيما أعلنت هولندا، تجاوز التبرعات في حملة «يدا بيد من أجل تركيا» 3 ملايين يورو خلال يومين.