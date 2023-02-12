ما أضرار النوم أقل من 6 ساعات يوميا؟.. استشاري مناعة يجيب

لا يهتم الكثير من الأشخاص بعدد ساعات النوم التي يحتاجها الجسم يوميا، والتي تمكنه من ممارسة أعماله بطريقة أكثر نشاطا وحيوية بعيدا عن الكسل والخمول، كما أن قلة عدد ساعات النوم، تساعد على الإصابة بالعديد من الأمراض كالقلق والاكتئاب والأرق، فضلا عن أن ذلك يساهم في تدهور حالة المناعة لدى الشخص، وبالتالي يصاب بالكثير من الأمراض المختلفة.

عدد الساعات التي يحتاجها الجسم يوميا

وحول عدد ساعات النوم التي يحتاجها جسم الإنسان، قال الدكتور مجدي بدران، استشاري التغذية، وعضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، إنّ عدد ساعات النوم الطبيعية للإنسان تتراوح بين 6 و8 ساعات للبالغين، و10و12 ساعة بالنسبة للأطفال.

ما هي خطوات الحصول على نوم لمدة طويلة؟

وأوضح «بدران» في حواره لـ«الوطن»، أنّ الطريقة الأفضل للحصول على نوم كاف، فإن الشخص عليه إتباع بعض الخطوات ومنها ما يلي:

1- يفضل النوم ليلا وفي ضوء خافت أو مظلم، ويراعى ارتداء ملابس مناسبة، وتدفئة الجسم جيدا في الأيام شديد البرودة.

2- يفضل أن يكون المكان هادئا وخاليا من أي ضوضاء، فضلا عن أهمية ترك الهاتف بعيدا عن الغرفة، وقبل الذهاب للنوم بقليل، حتى يتخلص المخ من التفكير في الكثير من الأفكار، ويستطيع الخلود إلى النوم بسهولة.

أما عن الأضرار الناتجة عن قلة عدد ساعات النوم، أوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية لـ«الوطن»، أنّ حصول الشخص على أقل من 6 ساعات نوم يوميا من شأنه رفع مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة أبرزها السكر وارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلا عن الإصابة باضطرابات نفسية وجسدية كالقلق والأرق الليلي.

وأكد «فرويز» أنّ الأحلام التي يراها الشخص خلال فترة النوم لها العديد من الفوائد ومنها راحة الجسم من التعب الجسدي، إضافة إلى دورها في عملية التعلم ودعم الذاكرة، وإزالة المعلومات غير الضرورية.