حبس المتهم بسرقة السيارات في القاهرة 4 أيام

خضع المتهم في قضية سرقة السيارات بالأميرية لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم عاطل مقيم بمنطقة الأميرية بالقاهرة له معلومات جنائية تخصص نشاطه الاجرامي في السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وأقرّ بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته بطارية سيارة، وجهاز مشغل موسيقى مجهولة المصدر من متحصلات نشاطه.

الموقف القانوني

و بشأن ذلك، قال المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات حيث قال أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف «عبدالله» أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وقال إن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ضبط المتهم

ورد بلاغ لقسم شرطة الاميرية بمديرية أمن القاهرة من أحد الاشخاص مقيم بدائرة القسم يفيد وجود سرقة من داخل سيارته.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات أمكن من تحديد مرتكب الواقعة وتم استهدافه، وتمكنت الأجهزة الامنية من القاء القبض عليه. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.