مسؤول سابق بـ«البترول»: مصر لديها تكامل كبير في أنشطة الطاقة

تحدث المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، عن التفاصيل الخاصة بتصريحات رئيس شركة أباتشي العالمية التي أكد فيها أن مصر يوجد لديها تنوعًا كبيرًا في الاستثمارات؛ مثل البحث والإنتاج، والبتروكيماويات.

وأكد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة «صدى البلد»، أن مصر بها تكامل كبير في الأنشطة المذكورة، وهو ما جعلها تقوم ببناء مستودعات ضخمة للبترول الخام، والغاز الطبيعي؛ مشددًا على أن مصر يمكنها أن تورد وتصدر المواد البترولية.

مصر تملك منفذ العبور الرئيسي للمواد البترولية عبر قناة السويس

وأضاف أن مصر تملك منفذ العبور الرئيسي للمواد البترولية عبر قناة السويس؛ ومن ثم فإن ذلك الأمر يقوم بتعزيز فرص الاستثمار العالمي في أكثر من مجال بالدولة المصرية، لافتًا في الوقت ذاته، إلى أنّ المستثمرين الأجانب يقومون بالبحث عن حوافز مشجّعة للاستثمار.

وأوضح أن مصر تنافس في الاستثمار لأن لديها موقع جغرافي مهم للغاية، حيث يتمثل في مواقع عبور النفط والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي ثروة قومية كبيرة؛ إذ أن منطقة شمال البحر المتوسط غنية بالغاز الطبيعي؛ وهو ما يجعل الشركات العالمية تقوم بالاستثمار في هذه المنطقة.

مصر تشجع عمليات البحث والاستكشاف في منطقة البحر الأحمر

ولفت إلى أن مصر تشجع عمليات البحث والاستكشاف في منطقة البحر الأحمر؛ لأنها منطقة بكر لم يسبق التنقيب فيها، فيما تم تقديم دراسات جيولوجية عن طريق شركات عالمية؛ من أجل تحفيز الاستثمار بهذه المنطقة.