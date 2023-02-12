السجن 5 سنوات غيابيًا لمتهم بتهديد طالبة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله عبد السميع خطاب، «أ.م.ا» غيابيًا بالسجن 5 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية لاتهامه بتهديد «ك.م.م»، طالبة بإفشاء تسجيلات خادشة للحياء والتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، وذلك في القضية المقيدة برقم 18745 لسنة 2022 جنايات أول المنتزه.

وتعود أحداث القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، يفيد بورود بلاغ ضد المتهم بتهديد طالبة بإفشاء أمور خادشة للحياء، وتعدى على حرمة حياتها الخاصة.

المتهم أرسل مقاطع وصور المجني عليها إلى شقيقها

وكشفت تحريات ضباط الإدارة، أن المتهم الحاصل على دبلوم صنايع، أرسل رسائل نصية وصور ومقاطع مرئية إلى «ا.م.م»، طالب، تخص شقيقته، عبر تطبيق «واتس أب»، مطالبًا بمبلغ مالية مقابل عدم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب تهديده وابتزازه.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المقدم، بعضوية المستشارين خالد عبدالسلام خلف، والدكتور إيهاب رفعت السعدني.