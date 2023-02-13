حكاية منزل معزول في قلب جبال الدولوميت الإيطالية.. «ملجأ لجنود الحرب العالمية»

جبل كبير لا يمكن تسلقه إلا بمُغامرة خطيرة يقوم بها متسلقو الجبال، فالصعود دون الأدوات والإمكانيات اللازمة مغامرة لا يحسب عواقبها، وفي باطن الجبل من الخارج، يقع منزلا صغيرا من الخشب، في مشهد يلفت الأنظار ويحرك الذهن للتساؤل عن سبب وجوده، وكيفية بنائه.

المنزل يقع في جبال الدولوميت الإيطالية، ويعرف المنزل باسم «بوفا دي بيريرو»، وهو اسم الكولونيل ألبيني كارلو بوفا دي بيريرو، ضابط توفى في الحرب العالمية الأولى، ويعد ذلك المنزل هو الأكثر وحدة في العالم، إذ يظهر عالقًا على جانب سلسلة جبلية نائية، وبحسب ما نشرته صحيفة «تايمز» الأمريكية، فالمنزل فارغ دون سكان منذ 100عام أثناء الحرب العالمية الأولى، ولا يزال لغز وجوده لم يعرف بعد.

المنزل يقع على مسافة 2800 متر فوق سطح البحر

ويمكن الوصول إلي المنزل بتسلق 2800 متر فوق مستوى سطح البحر، بعد تخطي الحواجز والصخور، وتنتشر الأحاديث الكثيرة حول سبب تشييده، وأكثرها شهرة هو قيام الجنود الإيطاليين ببنائه كملجأ خفي لهم ليتمكنوا من الاختباء من الأعداء والحصول على قسط من الراحة أثناء حربهم مع النمساويين المجريين بالحرب العالمية الأولى، وأيضًا لتخزين العناصر واكتساب ميزة استراتيجية على القوات المعادية.

وصُمم المنزل المعزول الصغير بجدران من الطوب وسقف مائل من قطع الخشب، وأربع نوافذ، كما يحتوى أيضًا على كراسي التخييم، والسؤال المثير للحيرة، هو طريقة نقل المعدات والأدوات لبنائه.

الظروف المناخية تعصف بالمنزل

ونتيجة للظروف المناخية وعوامل الزمن، أصبح المنزل غير صالحا للاستخدام بعد انهيار سقفه، ولكن خلال الشهور الماضية، قام بعض المهندسين بإعداء بناء السقف وتنظيف المنزل الصغير بمساعدة طائرة مروحية، بحسب ما نشرته صحيفة Il Dolomiti الإيطالية.