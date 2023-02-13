تأجيل محاكمة 5 متهمين بالتسبب في بتر قدم طالب.. ألقوه أسفل قطار بالغربية

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات طنطا، برئاسة المستشار مصطفى المغازي، تأجيل محاكمة 5 متهمين بالاعتداء علي طالب بالضرب وإلقائه أسفل عجلات قطار مما أدى إلى بتر ساقية، إلى جلسة الأربعاء المقبل، لسماع أقوال شهود العيان.

بتر قدمي طالب

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام، يفيد وصول طالب يدعى مصطفى محمد رمزي، 16 عاماً، مصابا ببتر فى القدمين، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين داخل قطار «كفر الزيات - منوف».

إحالة المتهمين للمحاكمة

وبإجراء التحريات الأولية حول الواقعة، تبين أنه حال نزول المجني عليه من القطار بعد توقفه في محطة «مشلة»، قام أحد المتهمين بإمساك الطالب من ملابسه، وجذبه أثناء مسير القطار بعد ذلك، مما تسبب في سقوطه أسفل عجلات القطار، وإصابته ببتر في الساقين.

وتم ضبط المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وإحالتهم إلي المحكمة المختصة والتي أصدرت قرارها المتقدم.