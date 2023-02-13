الفنان علي الشريعي يتنازل عن عضوية مجلس «الموسيقيين» للموسيقار رضا رجب

كشف الفنان على الشريعي، أنه قرر التنازل عن تصعيد لمجلس الموسيقيين للموسيقار الدكتور رضا رجب، وذلك بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بوقف أحمد رمضان سكرتير عام النقابة عن العمل لمدة عام.

سبب التنازل عن المنصب بنقابة المهن الموسيقية

وقال على الشريعي لـ«الوطن»: «لقد تنازلت عن المنصب خلال الفترة المقبلة، للدكتور رضا رجب كي يكون عضو لجنة نقابة الموسيقيين».

يذكر أن الفنان على الشريعي، هو رئيس لجنة التفتيش في النقابة.

قرار نقابة المهن الموسيقية

وجاء قرار نقابة المهن الموسيقية كالتالي بخصوص أحمد رمضان، ووقفه عن العمل لمدة عام، بناء على قرار مجلس التأديب، إثر تحويله للتحقيق الذي أثبت إدانته فيما منسوب إليه، ما استدعى معاقبته.

حيث صدر قرار مجلس التأديب رقم 1 لسنة 2023، والمشكل طبقا لنصوص القانون 35 لسنة 1978 وضوابطه القانونية، قرارا لحسم جدلاً كان مثارا لدى بعض أعضاء الجمعية العمومية لنقابه المهن الموسيقية».