خبير اقتصادي: اختيار مصر ضيف شرف بقمة الحكومات العالمية يعكس ثقلها الدولي

قال الدكتور عادل المسلماني الخبير الاقتصادي، إن اختيار مصر كضيف شرف بالقمة العالمية للحكومات في دبي، لا تعكس مكانة مصر لدى الإمارات فحسب، إنما تعكس مكانة مصر العالمية، إذ أن مؤتمر بهذا الحجم يستضيف 20 رئيس دولة، و150 وفدا رسميا، و250 وزيرا و300 متحدث و10 آلاف من الحضور، الأمر الذي يعكس أن اختيار مصر ضيف شرف يرجع لدور مصر العالمي والإقليمي الذي لا يمكن إغفاله.

مصر والإمارات يدعمان المواقف الثنائية على مدار التاريخ

وأضاف المسلماني في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن علاقة مصر والإمارات على أعلى مستوى ممكن، وعلى أفضل مستوى ممكن، لافتًا إلى أن مصر والإمارات وعلى مدار التاريخ داعمين لمواقف بعضهما البعض، في المواقف الدولية والمحلية، والإمارات من الدول التي تساند مصر كثيرًا.

مكاسب اقتصادية لمصر من القمة العالمية للحكومات

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إلقاء الرئيس السيسي لكلمته المهمة بالمؤتمر يجعل حضور مصر مميزا، مع تناول المؤتمر لمجموعة موضوعات هامة، بينها التنمية المستدامة والحكومات الذكية، وغيرها من الموضوعات الهامة التي تهتم بها مصر بشكل جيد، لرفع مستوى معيشة المواطن بمصر، مشيرًا إلى أن القمة مهمة جدًا لمصر من الجانب الاقتصادي، كون مصر معنية بجذب رؤوس الأموال إلى مصر للاستفادة من مناخ الاستثمار الجيد بمصر الآن.