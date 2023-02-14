«التعليم» تعلن توزيع منهج مادة الأحياء للصفين الأول والثاني الثانوي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج مادة الأحياء للصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2023، للعام الدراسي الحالي، والذي بدأ يوم السبت 11 فبراير وفقاَ للخريطة الزمنية للعام الحالي.

توزيع منهج الأحياء للصف الأول الثانوي

- الباب الثالث «توارث الصفات»

- الفصل الأول: الكروموسومات والمعلومات الوراثية حتي نهاية قانون مندل الأول والثاني .

- الفصل الثاني: تداخل فعل الجينات حتي نهاية دور عامل ريسوس، الجينات المتكاملة والجينات المميتة الي نهاية الفصل.

- الفصل الثالث: تحديد الجنس ، الكروموسومات الشاذة والصفات المرتبطة بالجنس الي نهاية الفصل.

الباب الرابع «تصنيف الكائنات الحية»

- الفصل الأول: أسس تصنيف الكائنات الحية.

- الفصل الثاني: التصنيف الحديث للكائنات الحية. الي نهاية مملكة الفطريات.

- الفصل الثالث: المملكة النباتية والمملكة الحيوان.

توزيع منهج الأحياء للصف الثاني الثانوي

الفصل الرابع «الإخراج في الكائنات الحية»

- من بداية الإخراج في الحيوان حتي نهاية تركيب الجلد.

- من بداية الكلية في الإنسان حتي نهاية الكلية الصناعية .

- من بداية الإخراج في النبات وحتي نهاية الفصل الرابع.

الفصل الخامس الإحساس في الكائنات الحية

- من بداية الإحساس في النبات حتي نهاية الانتحاء المالي.

- من بداية الجهاز العصبي والإحساس في الانسان حتي نهاية الغراء العصبي.

- من بداية خصائص السيال العصبي حتي نهاية التشابك العصبي.

- من بداية كيفية انتقال السيال العصبي عبر التشابك العصبي حتي نهاية الجهاز العصبي الطرفي.