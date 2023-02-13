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قناة الحياة تعرض تقريرا عن إنشاء وحدة صحية بـ«عطف حيدر» في المنيا.. تخدم 55 ألف نسمة

كتب:

شريف سليمان
05:26 م | الإثنين 13 فبراير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا بعنوان «تواصل العمل لإنشاء وحدة صحية بقرية عطف حيدر التابعة لمركز العدوة شمال غرب محافظة المنيا».

وذكر التقرير، أن الوحدة الصحية بقرية عطف حيدر مقامة على مساحة 1522 مترا مكعبا، وتضم مبنى بمساحة 1022 متر مكعب بارتفاع طابقين.

وأفاد التقرير، الذي عرضته قناة الحياة، أن الوحدة الصحية بقرية عطف حيدر تقدم الخدمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما أنّ هذه الوحدة الصحية تخدم 55 ألف نسمة بقرية عطف حيدر جنوب مركز العدوة.

عيادات ومعامل تحاليل

الوحدة الصحية بقرية عطف حيدر تضم عيادات ومعامل تحاليل طفيليات ودم ومكاتب إدارية وسكن للأطباء وطاقم التمريض.

تكلفة إنشاء الوحدة

ووفقا لما ذكره التقرير، فإن 40 مليون جنيه تكاليف إنشاء الوحدة الصحية بقرية عطف حيدر جنوب مركز العدوة، كما وفر إنشاء الوحدة 1000 فرصة عمل لأهالي القرية.

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