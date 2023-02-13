الفنانة فادية عكاشة تعلن اعتزالها: شبعت فن وإصابة قدمي السبب

غابت الفنانة فادية عكاشة، منذ سنوات طويلة، عن المشاركة في أعمال فنية وهو الأمر الذي جعل الجمهور، يتساءل عن سبب غيابها، وهل بالفعل اتخذت قرار الاعتزال وهو السبب وراء ذلك.

وكشفت الفنانة فادية عكاشة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حقيقة الأمر، وقالت إنّها قررت اعتزال الفن؛ لأنّها أصبح لديها الآن 76 عاما، كما أنّها تعبت صحيًا وتعرّضت مؤخرا لحادث أثّر على قدمها، وتسير بعكاز.

الفنانة فادية عكاشة تعلن اعتزالها

وتابعت الفنانة فادية عكاشة قائلة: «قدمت 52 سنة فن، قدمت خلالها عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية المميزة، اللي تركوا أثرًا وبصمة مع الجمهور وقدّمت أدوارًا كثيرة وشخصيات مختلفة، وشبعت من الفن، علشان كده قولت خلاص بقى جه الوقت إن ارتاح لأني تعبت خلاص».

المسيرة الفنية

وذكرت الفنانة فادية عكاشة، أنّها يمكن أن تتراجع في قرار الاعتزال، وتقدم عملا فنيا إذا عرض عليها دور مميز للغاية لم تقدّمه من قبل في مسيرتها الفنية فقط.

يذكر أنّ الفنانة فادية عكاشة شاركت في عددٍ من الأعمال الفنية، ومنها أوبرا عايدة، ومسألة مبدأ، وخاص جدا، ويوميات ونيس، وهوانم جاردن سيتي، وغيرها.