سمير جعجع ضيف «ثم ماذا حدث» الليلة على «القاهرة الإخبارية»

يستضيف برنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم، سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية.

وقال «جعجع»، خلال جزء من الحلقة عرضته القناة، إنّه تمّ تعطيل صدور قرار الاتهام في قضية انفجار مرفأ بيروت، الذي كان من المفترض أن يصدر هذا الشهر، والذي سيجيب عن أسئلة كثيرة.

لبنان بانتظار قرار الاتهام

واضاف أن لبنان بانتظار قرار الاتهام في قضية مرفأ بيروت والذي سيجيب عن جوانب عديدة: «الانطباع السائد لدي أنه كان يوجد كميات كبيرة من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة في مرفأ بيروت على مدار ست سنوات، وهذا ضد القانون لأنّه لا يجب أن يكون هناك نترات أمونيوم في المرفأ، والكمية كانت كبيرة جدا، ما يقرب من 500 طن، وهناك من قال إن ما انفجر 700 أو 1200 طن».

المعطيات ليست واضحة

وتابع بأنّ المعطيات ليست واضحة حتى الآن، والكارثة حلت بالمرفأ بهذا الانفجار، «هذا ما يتعلق بتصوري الشخصي وهذا التصور لا علاقة له بالتحقيق، ونحن ننتظر نتيجة التحقيق».