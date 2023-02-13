مدير «الأهرام للدراسات»: مصر والسعودية جزء من الوحدة الاستراتيجية بالمنطقة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن خصوصية العلاقة بين مصر والسعودية تأتي في أكثر من سياق وتستند إلى أكثر من مصدر، فهناك المصدر الخاص بالموقع الجغرافي، وهما جارتان يفصلهمها فقط البحر الأحمر.

مصر والسعودية أهم قوتين إقليميتين في منطقة الشرق الأوسط

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «إكسترا نيوز»: «مصر والسعودية جزء من وحدة استراتيجية واحدة في المنطقة، والأهم أن كل من مصر والسعودية أهم قوتين إقليميتين في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي كل منهما ينتصر إلى المبادي الأساسية الحاكمة للعلاقات والسياسات الرئيسية في إقليم الشرق الأوسط».

وتابع: «مصر مع السعودية والتعاون بينهما كان شرطا رئيسيا للحفاظ على البعد العربي في الأمن على مستوى الأمني والاقتصادي وتبادل الدعم بين الجانبين، وكان حاضرا في كل المراحل التاريخية سواء على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني».

انضمام مصر للتحالف الدولي لتحرير الكويت كان شرطا لانتصار المنطقة العربية

واستطرد: «في تجربة حرب الخليج الثانية كانت مصر جزءا أساسيا من الدول التي انتصرت إلى ضرورة الحفاظ على سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكان انضمام مصر للتحالف الدولي الذي تشكل في هذه المرحلة لتحرير الكويت كان شرطا مهما لانتصار المنطقة العربية والقوى العربية لمبدأ سيادة الدولة العربية».