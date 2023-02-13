مصر والسعودية.. علاقات راسخة بين الأشقاء

تاريخ طويل وحافل يؤكد عمق العلاقات المصرية السعودية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتعد الدولتان حائطا صد وصمام أمان لكل التحديات التي تواجه المنطقة والدول العربية، وعندما حاول البعض تعكير صفو تلك العلاقة لفظها المصريون والسعوديون معا، وأطلقوا هاشتاج «السعودية - مصر واحد».

وقفت السعودية مع مصر والعكس فى مواقف كثيرة يصعب حصرها، حيث كانت المملكة الداعم للشقيقية الكبرى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، ووصلت العلاقات بين البلدين إلى أوجها بتولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، وجاء التنسيق بين القاهرة والرياض على أعلى مستوى حيث وقع الرئيس السيسي والملك سلمان 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، كما أكدت مصر مواقفها الداعمة للمملكة ورفض المساس بها أو أي تدخل في شؤونها، واعتبرت أن أمن الخليج خط أحمر مع رفض أي اعتداءات من جانب الحوثيين على أمن واستقرار بلد الحرمين.

متانة العلاقات

كما تبادل الرئيس السيسى وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الزيارات للتباحث والتنسيق فى كل القضايا والملفات التى تشغل الأمة والتأكيد على متانة العلاقات الضاربة بجذورها بين الأشقاء، ما تم التنسيق فى مكافحة التطرف لاسيما أن المملكة مهد الرسالة النبوية ومصر بلد الأزهر وتم تقديم نموذج رائع عن وسطية وسماحة الإسلام ودحر أى افتراءات عن الدين الإسلامى بسبب ممارسات بعض ادعياء الدين والمتطرفين.

علاقة استراتيجية

ولايخفى على أحد ان البلدين فى علاقة استراتيجية وراوبط أخوة لن تزعزعها عواصف أو قلاقل تحدث هنا أو هناك، فالمنطقة العربية تستمد قوتها من متانة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية التى تمثل درع للأمن القومى العربى فى التصدى لأى تحديات أو عراقيل