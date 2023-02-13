5 نوات متبقية في شتاء 2023.. برودة وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة

تعيش محافظات مصر أجواء غاية في الصعوبة خلال الفترة الحالية، ما بين الأمطار الغزيرة والبرودة الشديدة، وهي الأجواء التي جاءت في غير مواعيد النوات المعتادة ما يشير إلى أن النوات المتبقية ستأتي أصعب بكثير والتي يبلغ عددها 5 نوات متبقية، منها ما يبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، مواعيد النوات الشتوية المتبقية خلال 2023، بالإضافة إلى حالة الطقس في الأيام المقبلة، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وتعيش المحافظات في الأيام الحالية حتى يوم الخميس المقبل أجواء باردة، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.

وتشهد الأيام الثلاثة المقبلة أمطارا غزيرة على السواحل الشمالية وبالتحديد الإسكندرية التي تعد أكثر المحافظات تضرراً من الأمطار الحالية والأجواء الباردة، بينما تكون على موعد مطلع الأسبوع المقبل مع نوة جديدة تسمى الشمس الصغرى والتي تزداد فيها البرودة والغيوم والأمطار.

مواعيد النوات الشتوية المتبقية في 2023

ويتبقى 5 نوات خلال شتاء 2023 تشتهر بزيادة البرودة والأمطار الغزيرة، والتي تأتي في المواعيد التالية:

- نوة الشمس الصغرى 20 فبراير، وتستمر 3 أيام.

- نوة السلوم 2 مارس وتستمر لمدة يومين.

- نوة الحسوم 9 مارس لمدة 7 أيام.

- نوة الشمس الكبرى 18 مارس وتستمر لمدة يومين.

- نوة عوة أو برد العجوزة، وهي آخر النوات التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية في موسم فصل الشتاء، وتستمر لمدة 6 أيام.