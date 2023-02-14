التفاصيل الكاملة لمقتل سيدة على يد شقيقها بالجيزة.. خناقة و6 كاميرات

«اللي حصل أنه في الفترة الأخيرة حصلت خلافات كتير بيني وبين أختى ومكانتش بتتحل، وفي يوم الواقعة كانت عندي زيارة في البيت لأنها متعودة تزورنى بين الوقت والتانى، وإحنا بنتناقش اتجدد الخلاف تاني وحصلت خناقة بينا مسكت الإيشارب وخنقتها لغاية ما ماتت».. بتلك الكلمات أدلى المتهم بقتل شقيقته باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق خلال جلسة تحقيق مع المتهم استمرت أكثر من 5 ساعات، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفى الجلسة التالية قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

مسرح الجريمة

واصطحبت جهات التحقيق المتهم إلى مسرح الجريمة في حراسة أمنية مشددة، حيث شرح لجهات التحقيق كيف أنهى حياة شقيقته باستخدام إيشارب وكيف لف الإيشارب حول رقبتها وشدد الخناق حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسقطت أرضًا داخل غرفة الشقة، وقررت جهات التحقيق نقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

وتجمع الأهالي داخل المنطقة الريفية بالوراق حول المنزل الذي شهد الجريمة، الحسرة والحزن يسيطران على وجوه الجميع، سيارات الشرطة متواجدة في المكان، ويقوم رجال المباحث بفحص البلاغ، حيث تسقط جثة المجني عليها أرضًا داخل إحدى غرف منزل شقيقها ووجود آثار خنق حول رقبتها، وبجوار جثتها الإيشارب الذي استخدمه المتهم في تنفيذ جريمته.

عمليات فحص مستمرة من قبل رجال الشرطة وتحريات في المكان وتفريغ أكثر من 6 كاميرات مراقبة فى محيط مسرح الجريمة وباستخدام التقنيات الحديثة، قام رجال الشرطة بتحديد مكان تواجد المتهم وتم ضبطه وإقتياده الى قسم الشرطة.

وأوضح سمير عبد العظيم المحامى بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات هي الإعدام شنقًا للمتهم بقتل نجل جاره، وبحسب نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات عقوبة القتل العمد تنص على أن «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».