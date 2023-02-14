زينة عن «العمدة»: أول مرة تجمعني بطولة مشتركة مع نجم في مسلسلي المقبل

كشفت الفنانة زينة عن كواليس مسلسلها المقبل في دراما رمضان المقبل قائلة: «مسلسلي المقبل (العمدة) لأول مرة أشترك فيه مع نجم، كبطولة مشتركة، وما شجعني أنه عمل كبير مع مخرج ونجم كبير، بالإضافة إلى قصته المميزة».

متحمسة للمسلسل

وأضافت زينة خلال لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، «أنا متحمسة بصورة كبيرة للمسلسل، ومستنية يتعرض إلى حد بعيد، والعمل شعبي وليس صعيدياً وأنا الوحيدة فيه اللي دوري مش شعبي زي ما هيظهر ضمن أحداث المسلسل».

من ناحية أخرى أوضحت الفنانة زينة أنها اشتركت في فيلم «أرض الخوف»، في بداية مشوارها الفني، ولم تختر حينها أهلها بذلك، نظرا لأنهم يرفضون التحاق أحد أبنائهم بالتمثيل، وبعد عرض الفيلم قررت الارتباط بشخص رفض أن تكمل مسيرتها الفنية وبالفعل قررت ذلك، ولكنها تفاجأت بعرض الفيلم أمام خطيبها في التلفزيون بعد ذلك.

أنا مش قدوة كويسة للبنات

وأشارت إلى أن والدها كان طالبا في معهد السينما، ولكن والديه رفضا استكمال دراسته في المعهد، فقرر الالتحاق بمعهد الفنان، إلا أن علاقتها بجدتها كانت تتسم بالمصارحة، متابعة: «كانت عارفة عني كل حاجة، لأنها اللي ربتني، وكانت بترفض تزويغي من المدرسة».

وكشفت أنها كانت تهرب من المدرسة وتذهب على المقهى الذي يجلس عليه الفنان أحمد زكي، متابعة: «أنا مش قدوة كويسة للبنات محدش يعمل زيي علشان نهايتكم هتبقى وحشة».