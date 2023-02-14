تفاصيل الهزة الارتدادية في تركيا منذ قليل.. تقدر بقوة 3.2 درجة على ريختر

تعرض غرب تركيا منذ قليل لهزة هزة ارتدادية، على عمق يصل إلى 9 كيلومترات.

الهزة الارتدادية وقعت على مسافة 75 كيلو مترا جنوب مدينة «دنيزلي»

وقال مركز الزلازل الأورومتوسطي، إن الهزة الارتدادية وقعت على مسافة 75 كيلو مترا جنوب مدينة «دنيزلي» الواقعة جنوب غرب البلاد و33 كيلو مترا شمال شرق «أورطاجا» بمنطقة «بحر إيجه» جنوب غرب البلاد.

وأضاف المركز في بيان له منذ قليل، أن الهزة الارتدادية تقدر بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، قال ‏نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن كل المطارات تعمل بما فيها «مطار هطاي».

مشاركة 9 آلاف و247 أجنبيًا من 80 بلدًا في جهود البحث والإنقاذ

وأعلنت ‏وزارة الخارجية التركية، مشاركة 9 آلاف و247 أجنبيًا من 80 بلدًا في جهود البحث والإنقاذ عقب ‎الزلزال المزدوج المدمر.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة التركية، أن نحو 42 ألف مبنى بين منهار أو به أضرار بليغة في 10 ولايات بسبب الزلزال المدمر.

ذكرت وسائل إعلام تركيا، أن تركيا أعلنت هدم مدينة نورداجي التي ضربها زلزال شرق المتوسط وأحدث فيها تدميرا بنسبة 100% في المباني والمنازل السكنية.

هدم المدينة التركيةومن جهته، تحدث محافظ ولاية غازي عنتاب التركية، عثمان بيلجين، اليوم، أن هدم المدينة أمر واجب وعمليات البحث والإنقاذ التركية جارية في آخر 8 منازل وقد يكون هناك مواطنون تحت الركام.

وقال بيلجين، إن قرار هدم المدينة التركية اتخذها وزير التنمية الحضرية لإزالة كل الأنقاض، فالمدينة مدمرة بالكامل كما وجدنا في منزل واحد فقط 150 قتيلاً تحت الأنقاض، ويبلغ عدد سكان المدينة 40 ألف نسمة على الأقل.