«هذا الصباح» يبرز تقرير «الوطن» عن كلمة «السيسي» في قمة دبي: «مصر أمانة في رقبتي»

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية أمل صالح، المُذاع على قناة «اكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة العالمية للحكومات بدبي، بعنوان «السيسي: البلد أمانة في رقبتي».

وقال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنّ عامي 2011 و2012 شهدا خسائر كبيرة للدولة المصرية، حيث وصلت إلى 450 مليار دولار، فضلًا عن الخسائر التي كانت قبل عام 2011، مشيرًا إلى أنّ أبرز المشكلات التي سببتها أحداث 2011، تتمثل في تفجير أبراج الكهرباء ونقص البترول وغيرهم، إضافة إلى معاناة الدولة قبل 2011 من نقص الخدمات والمياه والصرف الصحي، موضحًا أنّ مصر كان لديها 5% صرف صحي قبل عام 2010.

تنمية حقيقية في عهد السيسي

وأضاف «القاضي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» تقديم أمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ مصر حققت تنمية حقيقية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رغم الظروف والتحديات التي كانت تواجهها الدولة من محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أنّ نسبة العمليات الإرهابية في مصر كان لا حصر لها في أعوام 2013 و2014 و2015.