تأجيل محاكمة المتهم بدهس «الطفل يوسف» في التجمع لـ16 فبراير

قررت محكمة الطفل في الأميرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بدهس نجل الإعلامية رضوى العوضي في دائرة قسم شرطة التجمع الأول، لـ16 فبراير للاطلاع.

قيادة المتهم السيارة برعونة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 240 لسنة 2023 جنح /طفل رعاية الأحداث القاهرة، قيام الطفل المتهم «قاصر»، بدهس المجني عليه «يوسف» أثناء قيادته السيارة برعونة، ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة استدعت دخوله إلى غرفة العمليات في حالة حرجة.

المتهم: لم أقصد دهس المجني عليه

وخضع المتهم الذي يبلغ من العمر 16 عامًا، إلى جلسة تحقيق من قبل النيابة العامة، والتي أقرّ أمامها بأنه لم يقصد دهس الطفل المجني عليه، وأن ذلك حدث مساء يوم 19 يناير من العام الجاري 2023، في منطقة الكرافت بمدينتي بـ التجمع الأول.

كما أضاف المتهم أثناء تحقيقات النيابة العامة، أنَّ المجني عليه بعد أن دهسه سقط مغشيًا عليه على الأرض وحدثت إصابته وحضرت سيارة الإسعاف ونُقل الى أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لتوقيع الكشف الطبي عليه.