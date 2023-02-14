100 فرصة عمل للفتيات في الإسكندرية برواتب تبدأ من 4 آلاف جنيه

أعلنت الإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة عن فرص عمل جديدة بمدينة الإسكندرية، وقالت الإدارة في بيان صحفي اليوم، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بالتعاون مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وفرت 100 فرصة عمل للفتيات، بفروع المؤسسة الموجودة في «المندرة ومحرم بيك وفلمنج وفيكتوريا والعجمي»، بمرتبات تبدأ من 4000 جنيه بالإضافة إلى حوافز وبدلات وتأمين صحي واجتماعي وفرص للترقي ووثيقة تأمين على الحياة.

فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة القوى العاملة لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب، والتأكد من جدية ومصداقية تلك الفرص، وقالت هبة أحمد مدير الادارة العامة للتشغيل بالوزارة، إن الراغبين في الحصول على تلك الفرص يجب عليهم تقديم الأوراق في مقرات فروع المؤسسة.

وأشارت إلى أن العنواني التي تستقبل طلبات التوظيف هي «فرع المندرة شارع الـ 30 الجديد من شارع 45 برج بانوراماـ أمام مسجد الفتحـ الدور الأول علوي، وفرع محرم بيك بمقر الفرع 3 شارع الناصر محمد من شارع قناة السويس، وفرع فلمنج ومقره 17 شارع بن النديم ناصية شارع محمد فريد برج باراديس أعلى كارفور بولكلي، وفرع فيكتوريا الموجود في 394 ش مصطفي كامل ميدان الساعة، وفرع العجمي بشارع إسكندرية مطروح»، وذلك خلال الأسبوع المقبل بتلك المقرات بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً.

راتب كبير وحوافز وبدلات

وأضافت أن الشروط المطلوبة لشغل تلك الوظائف أن تكون المتقدمات من الإناث فقـــط والقدرة على العمل الميداني، ومؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط، وتقيم بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحة للعمل بها، والسن من 18 إلى 35 سنة، والمزايا التي توفرها تلك الوظائف راتب يبدأ من 4000 جنيه، وحوافز وأجر متغير، وتأمين صحي عام وخاص وتأمينات اجتماعية وفرص للترقي، ووثيقة تأمين على الحياة ، ومواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4 عصرا، وإجازة اسبوعية يومي الجمعة والسبت، كما يمكن التسجيل للحصول على تلك الوظائف من خلال الدخول إلى الرابط التالي : https://forms.gle/HDPa97hAkmso1DyX8

أو من خلال التواصل عبر الاتصال على رقم 01280434414 - 01024956781 أو من خلال تطبيق WhatsApp .