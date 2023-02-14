4 تحذيرات مهمة قبل إقلاع مراكب الصيد بالبرلس.. ابتعدوا عن الدوامات المائية

كشف الدكتور عبدالله علام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية على مستوى الجمهورية، أن طقس اليوم متقلب وغير مستقر، وهو الأمر الذي يتطلب بتوخي الحذر من قبل الصيادين بالبرلس من خلال ثلاث أمور وهي التالي:

4 مخاطر للصيادين بالمتوسط

- البعد التام عن أماكن تيارات الماء الشديدة في العمق للبحر المتوسط.

- حركة سير المراكب بسواحل البرلس يجب أن تكون بعيدة عن الدوامات المائية التي تعرض أي مركب تقترب منها للغرق وهي معروفة لدي جموع الصيادين.

- يجب متابعة حالة الطقس على مدار الساعة وتقلبات المناخ والعودة حال عمليات وقف حركة الصيد للحفاظ علي أرواح من على متن المركب من المخاطر.

- حال مشاهدة الصيادين بعمق البحر المتوسط حركة ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية لأكثر من ثلاث أمتار يجب العودة إلي أقرب ميناء بسواحل المتوسط حفاظاً عليهم من الغرق.

سواحل البرلس وارتفاع الأمواج بالمتوسط

وأوضح «علام»، في تصريح لـ «الوطن»، أن حالة الأمواج اليوم مرتفعة على السواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط في مدينة البرلس بكفر الشيخ، ويجب توخي الحظر للمراكب التي أقلعت ضمن رحلات صيد.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت عن سرعة الرياح في كفر الشيخ، التي بلغت 11كيلو/ساعة، وفرص سقوط الأمطار 24%، والرطوبة 55%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة 16درجة، والصغرى 6درجات، وحالة الأمواج مرتفعة تخطت حاجز الثلاثة أمتار.