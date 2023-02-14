زوّد مدخراتك في أسبوع واحد من 3 بنوك حكومية.. عائد يبدأ من 5%

تناسب الودائع أصحاب المدخرات ذات الأجل القصير، الراغبين في استثمار أموالهم لفترة قصيرة تبدأ من أسبوع وشهر وتصل إلى سنة، مع الحصول على عائدِ مجزٍ، في وقت اتجهت بعض البنوك العاملة في السوق المحلية، لصرف عائد الوديعة مقدماً، كما هو الحال في بنك القاهرة.

الودائع منتج أقل في المدة من الشهادات

ومن بين المنتجات المصرفية، تتميز الودائع بمزايا عديدة لا توفرها الشهادات الادخارية التي تبدأ من عام وعامين وثلاث أعوام وأكثر، في حين تتيح الودائع استثمار الأموال والمدخرات لفترات قصيرة الأجل، والحصول في بعض الأحيان على العائد مقدماً، بعكس الشهادات التي تتميز بطول مدة الاستثمار، وتبدأ من سنة، وإتاحة العائد في أغلب الأحيان نهاية مدة استحقاق الشهادات، مع حظر استرداد المبلغ قبل مضي 6 أشهر من تاريخ اليوم التالي لشراء الشهادة.

اتجاه لوقف طرح الشهادات مرتفعة العائد

وبينما أبقى البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية، على أسعار الفائدة عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، كما هي دون تغيير، تحرص البنوك على تقديم عوائد مجزية لزيادة قاعدة المتعاملين، في إطار استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي.

أسعار الفائدة على الودائع في البنوك 2023

وفيما يلي، أحدث أسعار الفائدة على الودائع في 3 بنوك حكومية عاملة في السوق المحلية مدة أسبوع وحتى 15 يوماً، بالإضافة إلى الحد الأدنى المطلوب للإيداع.

وديعة البنك الأهلي المصري «من أسبوع إلى 15 يوما»

يقدم البنك الأهلي المصري، عائد 5% على الودائع من 7 لـ 15 يوما، بحد أدنى 100 ألف جنيه على المبالغ المودعة لمدة تقل عن الشهر.

وديعة بنك مصر «من أسبوع لـ 15 يوم»

يقبل بنك مصر الودائع بالجنيه المصري من 1000 جنيه وحتى مليون جنيه لمدة تبدأ من أسبوع وتصل لأسبوعين، بعائد 5.375%، في حين ترتفع الفائدة لتصل 5.75% على المبالغ الأكثر من 5 ملايين جنيه و10 ملايين جنيه في نفس المدة.

وديعة بنك القاهرة «أسبوع لـ 15 يوم»

يقدم بنك القاهرة، سعر فائدة 2.75% على المبالغ التي تبدأ من 75 ألف جنيه المودعة لمدة 7 أيام حتى 15 يوماً، في حين أن العائد المدفوع مقدماً على ودائع بنك القاهرة يستحق بنسبة 9% على المبالغ من 300 ألف جنيه ومضاعفات الـ 100 ألف جنيه، مدة لا تقل عن 3 أشهر.