تفاصيل منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم، توزيع منهج الرياضيات للصف الرابع الإبتدائي التيرم الثاني للعام الدراسي 2022-2023، مؤكدة أن الوحدة التاسعة يجري تدريسها خلال شهر فبراير، وتشمل «الكسور الاعتيادية»، ليحتوي المفهوم الأول على الدروس من 1 إلى 7، والمفهوم الثاني، يشمل الدروس من 8 إلى 11، والمفهوم الثالث يشمل الدروس من 12 إلى 15.

الوحدة العاشرة بمنهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي

وأوضحت «التعليم» في خطاب رسمي لها، أن الوحدة العاشرة بمنهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي تشمل «الكسور العشرية»، ويحتوي المفهوم الأول على الدروس من 1 إلى 4، والمفهوم الثاني يشمل الدروس من 5 إلى 7، والمفهوم الثالث يشمل الدروس من 8 لـ12، فيما تشمل الوحدة الحادية عشر «بيانات تحتوى على كسور»، وتضم الدروس من 1 إلى 4، والوحدة الثانية عشر «الهندسة» وتشمل الدروس من 1 إلى 5، ومن 6 إلى 12.

وأكدت «التعليم»، أن الوحدة الثالثة تشمل عشر «زوايا الدائرة» على الدرسين 1، 2، والمفهوم الثاني يشمل الدروس من 3 إلى 7، كما سيتم اجراء مراجعة عامة على المنهج خلال شهر إبريل 2023.