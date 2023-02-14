«الحياة» تستعرض أعمال تنفيذ محطة «صرف العادلي» بالبحيرة ضمن «حياة كريمة»

عرضت فضائية «الحياة» فيديو لأستمرار أعمال محطة الصرف الصحي بقرية العادلي التابعة للوحدة المحلية لعزب دفشو بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

نسبة التنفيذ بلغت 40%

وتٌقام مخطة رفع الصرف الصحي بقرية العادلي على مساحة 650 متر مربع حيث بلغت نسبة التنفيذ 40%، وتخدم قرى وتوابع العادلي وأبوشويشة ومراد وحوض 1 والحمره وتوفر 25 فرصة عمل يوميًا، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال المهندس عبدالرازق حسن مدير مشروع محطة معالجة كوم الطرفاية مركز كفر الدوار إن المشروع يشمل محطة قطرها 3 متر لافتًا أنه يبقى 10% من أعمال التشطبيات المدنية ومنها سور المحطة لافتًا أنه سيتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال أسبوع.

انشاء 101 محطة صرف صحي بكفر الدوار

ومن جهته أوضح علي أبومطيح نائب رئيس مدينة كفر الدوار إن محطة الصرف جاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لافتًا أن كفر الدوار سيتم انشاء 101 محطة صرف صحي بها و721 كيلو متر شبكات وخطوط طرد بطول 210 كيلو متر بتكلفة اجمالية تصل لـ3 مليار جنيه.