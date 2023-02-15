استقرار أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق.. البرتقال بـ4.5 جنيه

تشهد أسواق الخضراوات والفاكهة، وفرة في جميع الأنواع المعروضة، خاصة الأصناف الشتوية التي ينتظرها العديد من المواطنين كل عام مثل القلقاس والبرتقال واليوسفي وغيرها، حيث إن الإقبال على شراء الخضروات والفاكهة مستمر طوال العام.

إقبال المواطنين على شراء الخضراوات والفاكهة

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة سوق الاثنين، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إن اقبال المواطنين على شراء الخضراوات والفاكهة مستمر طوال العام، ويبقي التساؤل اليومي من جانب المواطنين عن الأسعارالتي تختلف من منطقة إلى الأخرى.

وقال ماهر سعد عضو مجلس أمناء سوق السادس من أكتوبر، إن المواطن لا يمكنه الاستغناء عن تناول الخضراوات والفاكهة، خاصة الأنواع الشتوية التي يزداد الإقبال عليها في الوقت الحالي أبرزها البرتقال بكل أنواعه واليوسفي والرمان والقلقاس، بالإضافة إلى أن الأسعار تختلف من مكان إلى آخر.

إقبال من جانب المواطنين

وأضاف أن العديد من المواطنين لا يفضلون تناول الخضروات والفاكهة المغلفة التي تباع داخل المولات التجارية، لذلك تشهد أسواق الخضراوات في أيام العطلة من كل أسبوع، إقبالا من جانب المواطنين الذين يقومون بشراء كل ما يحتاجونه طوال الأسبوع، والإكثار من شراء الأصناف التي يمكن تخزينها لفترات طويلة مثل الفاصوليا والثوم والبسلة وغيرها.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

واستعرض حاتم نجيب عضو شعبة الخضروات والفاكهة أسعار اليوم،

سعر الطماطم يتراوح بين 3.5 و5 جنيهات.

البطاطس من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

البصل من 8 إلى 12 جنيها.

الكوسة من 5,5 إلى 7,5 جنيه.

الفاصوليا من 13 إلى 21 جنيها.

الباذنجان البلدي من 8.5 و 11.5 جنيه.

بينما يتراوح سعر الخيار البلدي بين 6 إلى 11 جنيها.

القلقاس من 4 إلى 7.

الثوم من 5 إلى 11 جنيهات.

البرتقال البلدي

وأضاف أن البرتقال البلدي تتراوح أسعاره بين 3 إلى 4,5 جنيه، والسكري بين 4 إلى 5,5، واليوسفي بين 5 إلى 10 جنيهات، وليمون البلدي من 5 إلى 11 جنيها.

أسعار الجوافة

بينما تتراوح أسعار الجوافة من 6 إلى 12 جنيها، والرمان من 8 إلى 12جنيها، الموز البلدي من 6 إلى 9 جنيهات، متوقعا استقرار الأسعار في الأسواق الفترة المقبلة.