كيف احتفل نجوم الفن بـ عيد الحب؟.. «العوضي» وياسمين عبدالعزيز يتبادلان التهنئة

حرص عدد كبير من الفنانين على الاحتفال بعيد الحب الموافق اليوم 14 فبراير على طريقتهم الخاصة، من خلال منشورات عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، وحرص الجمهور على معرفة كيف احتفل نجوم الفن بـ عيد الحب؟.

الإجابة على كيف احتفل نجوم الفن بـ عيد الحب؟ كانت من خلال صفحاتهم الخاصة، ومن بينهم الفنان أحمد العوضي الذي حرص على تهنئة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، حيث شارك بصورة خاصة لهما معا، وعلق عليها قائلا: «كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي».

كيف احتفل نجوم الفن بـ عيد الحب؟

وحرصت أيضا الفنانة ياسمين عبد العزيز هلى تهنئته هي الأخرى، من خلال صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام من خلال مقطع فيديو من إعلانها الجديد، ولكن وجهته للعوضي.

هناك أيضا الفنان أحمد حلمي الذي حرص على تهنئة زوجته الفنانة منى زكي، من خلال صورة شاركها عبر خاصية ستورى على صفحته الخاصة على موقع إنستجرام، وكتب عليها قائلا «عيد الحب مع الحب».

وانضم إليهم أيضا الفنان رامي صبري، الذي حرص على تهنئة زوجته بعيد الحب، من خلال مشاركة الجمهور بصورة جمعتهما سويا عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، وعلق عليها قائلا: «كل عيد حب وأنتى طيبة يا كل حاجة».

وكذلك الفنانة أصالة، التي شاركت الجمهور بفيديو لها مع زوجها الشاعر فائق حسن عبر خاصية ستورى على صفحتها على موقع إنستجرام.