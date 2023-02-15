قرية بالغربية تدشن مبادرة «عجول الشراكة»: 75 جنيها توفير بالكيلو

أقدم مجموعة من الشباب بقرية محلة روح التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، على الاشتراك فيما بينهم، وشراء بعض من رؤوس الماشية، وذبحها، بدلاً من اللجوء إلى محال الجزارة، بعد مغالاة بعض التجار.

وقال المهندس إبراهيم صبيح، أحد أهالي قرية محلة روح، وصاحب هذه الفكرة، لـ«الوطن»، إن تلك المبادرة هي الثانية التي يتم تنفيذها داخل القرية، بعد أن لقت المرة الأولى استحسان الجميع من أهالي القرية والقرى المجاورة، وأنهم لجأوا إلى تنفيذ هذه الفكرة بعد مغالاة بعض من محال الجزارة وبيع اللحوم بـ250 جنيها للكيلو.

توفير 75 جنيها في سعر الكيلو

وأضاف «صبيح» أن تلك الفكرة أتت إلي ذهنه حال مروره من أمام بعض محلات الجزارة ووجد مغالاة البعض في أسعار اللحوم، مشيراً أن لديه صديقا يدعى أحمد إسكندر، كان يعمل في مهنة الجزارة قديما، وتشاور معه حول إمكانية شراء عجول وتوزيعها بسعر التكلفة، «لقينا الفرق 75 جنيه الناس أولى بيهم».

وأضاف أنه عرض الفكرة أيضا على شقيقه محمود صبيح، وصديقه مصطفى البري، الذي قال لـ«الوطن» إنه بمجرد عرض تلك الفكرة وفتح باب الحجز وكانت الحصيلة في المرة الأولي 450 كيلو، وطالب الأهالي بضرورة تكرار تلك المبادرة مرة أخرى، بعد أن لقت استحسانهم وتلقينا 2 طن حجز لحوم من الأهالي.

الذبح تحت إشراف الطب البيطري

وقال أحمد إسكندر لـ«الوطن» إنه قرر النزول إلي الأسواق برفقة أصدقائه من أجل شراء عجول، نظراً لخبرته السابقة في مجال الجزارة، وتم ذبحها داخل السلخانة تحت إشراف مديرية الصحة، والطب البيطري بالغربية، لضمان سلامة تلك اللحوم.