أستاذ تمويل واستثمار: وثيقة ملكية الدولة وسيلة وليست هدفا

وصف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، وثيقة ملكية الدولة، بأنها آلية ووسيلة وليست هدفًا، حيث تسعى الدولة من خلال الوثيقة، للانتقال من خانة التملك والإدارة، لخانة التنظيم والإدارة، وإذا لم تكن الدولة جاهزة للتنظيم والإدارة خلال التخارج من الكثير من القطاعات، فهذا يعني إتاحة الفرصة للقطاع الخاص، لالتهام كل مقدرات هذه الدولة.

الحكومة طرحت 32 شركة في البورصة

وتابع «إبراهيم»، خلال حواره مع الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، ببرنامج «المشهد»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الحكومة طرحت 32 شركة في البورصة، متسائلاً: «هل الحكومة لديها الثقة في القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي في تحمل المسؤولية؟، هل لدى القطاع الخاص ثقة في أن الدولة تتخارج من بعض القطاعات؟».

مصر على مدار التاريخ تحبذ العمل الفردي

ولفت إلى أن القطاع الخاص لم يعط أي أمارة على أنه قادر على تحمل مسؤولية التنمية في مصر على مدار التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر على مدار التاريخ تحبذ العمل الفردي عن العمل الجماعي، مضيفا: «من هو رجل الاعمال الذي قام بإعداد صناعة مؤسسية خلال السنوات السابقة؟ متى نخرج من الفكر الفردي إلى الفكر الجماعي؟».

وأكد إبراهيم أن هناك ضرورة لبناء الثقة بين القطاع الخاص والحكومة، لكي تحقق الدولة قفزات في الاقتصاد، وهذا الأمر لن يحدث إلا من خلال العمل المؤسسي، مشددًا على ضرورة أن تعمل الدولة على إنهاء أزمة الثقة، من خلال فتح مسارات متنوعة مع القطاع الخاص.