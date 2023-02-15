أماكن سقوط الأمطار اليوم.. غزيرة على بعض المحافظات ونشاط للرياح

طقس شديد البرودة ونشاط في الرياح التي تزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة، صاحبه سقوط أمطار متوسطة ومتفاوتة الشدة تضرب عدد من المحافظات استمر على مدار الأيام القليلة الماضية، جعل المواطنون يهتمون بمعرفة ومتابعة حالة الطقس لتعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار اليوم، إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحيانا علي بعض المناطق.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية» أنه من المتوقع أن تكون الأمطار أقل حده كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء، ومن المتوقع أن تمتد الأمطار وتكون خفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة للرياح فتنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تتكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويسود طقس بارد صباحا، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا علي أغلب الانحاء.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم

- القاهرة الكبرى: تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 16 درجة مئوية.

- الوجه البحري: تصل درجة الحرارة العظمى في الوجه البحري إلى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: تصل درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية إلى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: تصل درجة الحرارة العظمى في جنوب سيناء إلى 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: تصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد إلى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: تصل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد إلى 21 درجة مئوية .