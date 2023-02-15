تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تشهد المواني التابعة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، نشاطًا في حركة تداول البضائع العامة والمتنوعة، وسجل حكم التداول اليوم الأربعاء، 18 ألف طن، بالإضافة إلى انتظام في حركة وصول وسفرالسفن، وبلغ عدد السفن المتواجدة على الأرصفة اليوم، 11 سفينة.

تصدير 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة اليوم، 11 سفينة، وسجل حجم التداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 884 شاحنة و350 سيارة.

وأوضح بيان الهيئة، أنّ حركة الواردات سجلت اليوم، 7000 طن بضائع، 485 شاحنة و330 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 399 شاحنة و20 سيارة.

ميناء سفاجا يستقبل 3 سفن اليوم

وتابع البيان، أنّ ميناء سفاجا اليوم، يستقبل 3 سفن، وهي «GOZO، الحرية 2 ودليلة»، بينما تغادر السفينتان «الحرية وبوسيدون إكسبريس»، فيما استقبل الميناء أمس، السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينتان «الحرية 2» و«دليلة».

وأشار البيان، إلى أنه تم تداول 1600 طن بضائع عامة ومتنوعة و165 شاحنة، بميناء نويبع اليوم، حيث استقبل الميناء اليوم، السفينتين أيلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس ،رحلات وصول وسفر للسفينتين أيلة وبريدج.

واستقبل ميناء السويس اليوم، السفينة KALINA وعلى متنها 288 سيارة بوزن 580 طنًا آتية من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1420 راكبًا بموانيها.