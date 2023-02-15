مقتل أيرلندي بسبب هجوم ديك من فصيلة «براهما».. قال كلمة واحدة قبل وفاته

يربي الناس الدجاج والديوك في منازلهم وفوق الأسطح، ويتعاملون معها كل يوم ويواجهون المتاعب للإمساك بها وذبحها لتناول وجبة غذاء شهية، فهي غير مؤذية، وفي أيرلندا تحول ديك إلى قاتل، بعد هجوم عنيف تعرض له صاحب مزرعة، أدى إلى وفاته.

وتوفى جاسبر كراوس مُتأثرًا بإصابته بجروح خطيرة نتيجة هجوم شرس من ديك من فصيلة «براهما»، إذ استهدف ساقه اليسرى وسبب له جروحًا عميقة نتج عنها نزيف حاد، وفق حديث ابنته، فيرجينيا جاسبر لصحيفة «ميرور» البريطانية.

ابنته شاهدت الدماء من غرفته حتى مزرعته

وتحكي ابنته أنها وقت جلوسها في منزلها تشاهد أفلام على شاشة التلفزيون، فوجئت باتصال هاتفي من أحد جيران والدها، يخبرها أنه سمع صراخه بالمزرعة فهرع على الفور لنجدته، وفوجئ بآثار دماء على قدميه وعلى الأرض، ولا يستطع الحركة، ثم فقد وعيه، فطلب الإسعاف على الفور محاولًا نجدته.

وذهبت «فيرجينيا» إلى منزل والدها وفوجئت بآثار دمائه على الأرض، وكان يرقد فاقدًا الوعى على سريره بينما المسعفون يقومون بعمليات إنعاش قلبي، تقول: «كانت آثار الدماء منتشرة من غرفته حتى المزرعة التي يتم فيها تربية الدجاج، وكان هناك ثقوب عميقة في جسد والدها».

نطق وقال «الديك» ثم توفي

وتم استدعاء «فيرجينيا» للشرطة، وأدلت بشهادتها، فقالت أن أحد الديكة كان مُلطخًا بالدماء ومخالبه أيضًا، وأدلى الجار بشهادته قائلًا: «شاهدت الجار يتجه لإطعام الدجاج، بعد دقائق سمعت صراخه، فذهبت نجدته ووجدته فاقد الوعي والدماء تحاوطه»، وبعد طلب الإسعاف، وإجراء الإنعاش القلبي استفاق لدقائق ثم قال «الديك» وتوفى.