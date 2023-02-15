طلاب «تجارة القاهرة» يطلقون مبادرة لتأهيل زملائهم لسوق العمل

يتخرج العديد من الشباب في كلية التجارة دون دراية كاملة بمتطلبات سوق العمل، ثم تبدأ رحلة البحث عن الطرق المناسبة ولحل هذه المشكلة فكر طلاب كلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة في طريقة مُناسبة لمساعدة زملائهم فأطلقوا فريق «ELDER - إيلدر»، وهو نشاط طلابي.

تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.. هدف «إيلدر»

يستقبل «إيلدر» أعداد كبيرة من الطلاب لتطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، ويهدف إلى تقليل الفجوة بين سوق العمل، وما يتم تعليمه للطالب، وذلك من خلال العديد من الأساليب المتنوعة، منها المحاضرات النظرية والورش التدريبية في مجالات عديدة، بحسب حديث عبده محمد، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة ومسؤول العلاقات العامة، لـ«الوطن».

يهتم فريق «إيلدر» بإعادة الروح إلى الأنشطة الطلابية

العلاقات العامة والتسويق وريادة الأعمال والموارد البشرية والتصوير، أبرز اهتمامات «إيلدر»، ويؤكد «عبده»، أن الاهتمام ببناء قائد ومُتحدث جيد قادر على التأقلم ومواكبة كافة الظروف: «بنعمل ده من خلال تنمية مهاراتهم الشخصية زي القيادة والثقة بالنفس والعمل التطوعي ومهارات العرض والتقديم»، كما يهتم الفريق بشكل أكبر بإعادة الروح إلى الأنشطة الطلابية والاهتمام بمشاركة الطالب بها: «لازم التطوير والاهتمام بالأنشطة عشان يقدر الطالب إنه يتخرج بخبرة كافية وقادر على الدخول في سوق العمل».

يقدم «إيلدر» الورش بشكل مجاني للطلاب، فهو عمل تطوعي، ويتواصلون مع محاضرين ومُدربين في أماكن مخصصة لذلك، وفقًا لمسئول العلاقات العامة: «إحنا طلاب بنتطوع إننا نساعد طلاب تانيين، والمدربين بيكون عندهم كفاءة عالية للتدريب وهما كمان بيتطوعوا لمساعدة الطلاب»، وخلال السنوات التي تم تأسيس الفريق بها، استطاع تدريب أكثر من 2000 طالب.