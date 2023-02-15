ضبط شاب انتحل صفة موظف بالصحة وبحوزته مستندات مزورة في التبين

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة التبين برئاسة المقدم عز الدين المليجي، في القبض على عنصر إجرامي هارب من أحكام جنائية، يقوم بانتحال صفة موظف بالشئون الإدارية باللجان الطبية العليا بوزارة الصحة.

تفاصيل الواقعة

‏‎البداية عندما وردت معلومات للنقيب محمد الحسيني، معاون وحدة مباحث قسم شرطة التبين، من وحدة مكونات القسم بقيام أحد الأشخاص باستئجار شقة بدائرة القسم، وأنه يعمل مندوب الرقابة الادارية بوزارة الصحة والسكان، ويتردد عليه أشخاص كثيرة لإنهاء إجراءات حكومية بمقابل مادي.

وعليه جرى التوجه إليه، وبفحصه ومناقشته قدم لنا كارنيها مدونا عليه موظف بالمجالس الطبية بوزارة الصحة والسكان يدعى «محمد ع ا ع»، وآخر بـ«محمد ع أ» وكلاهما بصورته الشخصية وعقد إيجار شقة بالاسم الأول.

كما تبين أن هذا الشخص الذي يدعى «محمد ع ا ع»، 43 سنة، عاطل مقيم الشوبك الغربي، انتحل صفة «محمد ع أ» موظف بالشئون الإدارية بالمجالس الطبية لوزارة الصحة والسكان، وباستكمال مناقشته وتضييق الخناق اعترف بارتكابه مجموعة من الوقائع بانتحاله صفة مندوب الرقابة الإدارية بوزارة الصحة والسكان.

مطلوب التنفيذ عليه في 11 حكما

وبتوقيع الكشف الجنائي عليه، تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في 11 حكما بإجمالي حبس 12 سنة، كما تمكن رجال المباحث من تحديد 6 بلاغات انتحال صفة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

العقوبة القانونية

يقول المحامي أيمن حسن الخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن»، إن تهمة انتحال صفة وضحتها المادة 155 من القانون تنص على «كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».