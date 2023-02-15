مصرع مسن حرقا داخل منزله بالمنوفية بسبب التدفئة

شهد مركز أشمون في محافظة المنوفية، مصرع مسن داخل منزله إثر حريق نشب أثناء استخدام موقد غاز للتدفئة، حيث لم تنجح الجهود في إنقاذ حياته وتوفي متأثرا بالحريق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

التحقيقات الأولية في وفاة مسن حرقا بأشمون

وتشير التحقيقات الأولية، إلى أنه تم العثور على المسن في حالة تفحم بعد اشتعال النيران في منزله بقرية شنشور في مركز أشمون، ونفت أسرته وجود شبهة جنائية، وبعد سؤال الأهالي تبين أن الحريق نشب نتيجة استخدام بوتاجاز صغير للتدفئة في منزله ما أدى إلى اشتعال النيران في المنزل .

الحماية المدنية تمنع انتشار الحريق للمنازل المجاورة

وسيطرت الحماية المدنية في المنوفية علي الحريق ومنع انتشاره إلى المنازل المجاورة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة وكشف ملابساتها.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع مسن داخل منزله بقرية شنشور التابعة لدائرة المركز نتيجة اشتعال النيران في منزله، وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .