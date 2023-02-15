أمريكا: نحذر الصين من استخدام زيارة أي مسؤولين ذريعة لعمل عسكري ضد تايوان

قال دبلوماسي أمريكي كبير لدى الولايات المتحدة، إن واشنطن تأمل ألا تستخدم الصين أي زيارات يقوم بها مشرعون أمريكيون لتايوان كذريعة للقيام بعمل عسكري ضدها، مضيفًا أنه يتعين على جميع الدول تحذير بكين من الصراع بشأن الجزيرة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

مكارثي قد يزور الجزيرة قريباً

وتعرّضت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في أغسطس الماضي، لزيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، إلى تايوان التي تحكمها ديمقراطياً، والتي تدعي بكين أنها أراضيها.

ومنذ ذلك الحين، زارت موجة من المشرعين الأمريكيين تايوان، وأثارت التكهنات بأن النائب الجمهوري كيفين مكارثي، الذي تولى منصب رئيس مجلس النواب في يناير، قد يزور الجزيرة قريبًا، ربما في الربيع أو الصيف.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان، في حدث في معهد بروكينجز للأبحاث، إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم تايوان وقدرتها على الدفاع عن نفسها بموجب سياسة صين واحدة.

تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين

وقالت شيرمان: «نأمل ألا تستخدم جمهورية الصين الشعبية زيارة عضو بالكونجرس لتايوان كذريعة للقيام بعمل عسكري».

وكثفت الصين التدريبات العسكرية حول تايوان نتيجة زيارة بيلوسي، وتدهورت العلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين بشكل أكبر هذا الشهر بعد أن أسقط الجيش الأمريكي ما قال إنه بالون تجسس صيني حلّق عبر الأراضي الأمريكية.