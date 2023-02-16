رؤساء للجامعات: امتحانات الميدتيرم والفصل الدراسي الثاني 2023 في موعدها

قال المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 في موعدها المقرر، وهو أن تجرى خلال شهري يونيو ويوليو، وفقاً للوائح ونظم عمل الكليات.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الالتزام بالخريطة الزمنية للتيرم، وأن موعد امتحانات الميدتيرم، منصف الفصل الدراسي الثاني، كما هي خلال شهر أبريل وفقاً لطبيعة ولوائح الكليات.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وأشار الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، لـ«الوطن»، إلى أن الجامعة ملتزمة بالخريطة التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، وامتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول مع التشديد على الالتزام بكل الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس في هذا الشأن، موضحًا أنّ الامتحانات في مواعيدها دون تأجيل أو تعطيل، وأن الدراسة تسير بصورة طبيعية وهادئة دون رصد أي مشكلات.

امتحانات الجامعات

ومن جانبه، قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل لـ«الوطن»، إنّ الامتحانات تسير بصروة هادئة ومنتظمة دون رصد أي مشكلات مع التشديد على تطبيق الإجراءات والقواعد التي أقرها المجلس، لافتا إلى أنّ مواعيد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2023 كما هي خلال شهر أبريل، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، خلال شهري يونيو ويوليو.