«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» حول رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية أمل صالح، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتسلم الرئيس السيسي رئاسة لجنة النيباد الأفريقية، بعنوان «مصر رئيسا لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية حتى 2025».

أهداف مبادرة «النيباد»

قال الكاتب الصحفي محمد البهنساوي، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، إن مبادرة «النيباد» اختصار للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا، مشيرًا إلى أن المبادرة انبثقت عن اجتماع أو قمة منظمة الوحدة الأفريقية، وتستهدف عدة نقاط شديدة الأهمية للقارة الأفريقية، منها: توفير تمويلات لتطوير الموارد الاقتصادية ومكافحة الفقر، تمكين المرأة، دمج الاقتصاد الأفريقي مع الاقتصاديات العالمية.

أفريقيا عمق استراتيجي قوي لمصر

وأضاف «البهنساوي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن أفريقيا تمثل عمق استراتيجي قوي لمصر وعنصر هام للغاية للأمن القومي المصري على كل الاتجاهات، مشيرا إلى أن مصر حريصة منذ قديم الزمن على التوغل في أفريقيا بالدعم والمساندة والتعاون المشترك مع الأشقاء الأفارقة.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك تماما أهمية أفريقيا لمصر وأمنها القومي، وذلك كان على رأس أولوياته منذ توليه حكم البلاد.