أول صور لحادث الإسماعيلية بعد مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 اليوم

شهدت مستشفى جامعة قناة السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، بالتزامن مع استقبال عدد من المصابين في حادث الإسماعيلية اليوم نتيجة تصادم سيارة ربع نقل بميكروباص على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي.

وقالت مصادر طبية إنه تم استدعاء كافة أطباء الجراحة والمخ والأعصاب والعظام إلى قسم الطوارئ في المستشفى بالإسماعيلية فور وصولهم للتعامل معهم مشيرة إلى الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص في أعمار سنية مختلفة بينهم سيدتان، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أول صور لحادث الإسماعيلية اليوم

وحصلت «الوطن» على أول صور لحادث الإسماعيلية اليوم والذي وقع قرب منطقة المنايف علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وخرج عدد من أهالي القرية في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس فور وقوع الحادث، لمحاولة إخراج المصابين من السيارات، وأبلغوا إسعاف الإسماعيلية لنقل المصابين والمتوفين.

وأكدت مصادر طبية لـ«الوطن» أن كافة الإصابات غير مستقرة وفي حالة صحية حرجة بينها شخصان داخل غرفة الإنعاش لمحاولة تقديم الدعم الطبي لهم.

أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية اليوم

وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة كل جهاد محمد عبد الحميد أبو دقة 33 سنة، مصاب بغيبوبة تامة وكسور بالجمجمة، وحامد نعيم دمياطي حبيب 38 سنة، مصاب بغيبوبة تامة واشتباه كسر بقاع الجمجمة، وسوزان خالد سليمان أبو جامع 38 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالفقرات العنقية.

مصرع 6 في حادث الإسماعيلية اليوم

وأسفر حادث الإسماعيلية عن مصرع 6 أشخاص آخرين هم سائق السيارة مصري الجنسية ويدعى مراد أحمد محمد أبو رزق 33 سنة، وجهاد أحمد عبد الكريم أبو رفة 32 سنة، ومحمد السيد منصور الجربة 40 سنة، وإسماعيل عمران إسماعيل شاهين 50 سنة ومنى فريد محمد جامع 37 سنة.