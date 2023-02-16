مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادثي سير بالبحيرة

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة اليوم وقوع حادثين متفرقين مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب وإصابة آخر

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى جثة شاب، وآخر مصاب بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة إثر وقوع حادث عبور مشاة مما أدى إلى إصابة «أمين.أ. أ»، 26 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، فيما توفي «محمد.ع.م »، 24 سنة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى كفر الدوار العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة شخصين في حادث تصادم

كما استقبلت مستشفى كفر الدوار شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية أمام عزبة التراث بدائرة المركز، وحرر محضر بالواقعة.

وأسفر حادث التصادم عن إصابة كل من «سامى.ا.ح » 40 سنة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، «هبة.س.ع.»، 35 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متعدده بالجسم.

وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية وحرر محضر بالواقعة.