تقرير: سويسرا وكوريا الجنوبية ضمن أكثر الأسواق نموا للصادرات المصرية

قالت وزارة التجارة والصناعة إن سويسرا وكوريا الجنوبية وقطر احتلوا قائمة الأسواق الأكثر نموا بالنسبة للصادرات المصرية خلال العام الماضي 2022 مقارنة بالعام 2021.

وأظهر تقرير حديث صادر عن الوزارة، أنه رغم ضآلة قيمة الصادرات إلى تلك الأسواق إلا أنها شهدت معدلات نمو كبيرة، وجاءت في المركز الأول دولة بابوا غينيا الجديدة، والتي كانت على رأس الأسواق الأكثر نموا بنسبة 1864%، تلتها لوكسمبرج بمعدل نمو 1070% ثم كوسوفو بنسبة نمو 889.9%، وسويسرا في المرتبة الرابعة بمعدل نمو 715%، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 187.4 ألف دولار مقارنة بـ22.9 ألف دولار فقط في العام 2021.

نمو الصادرات المصرية

وفي المركز الخامس حلت قيرغيستان بنسبة نمو 647%، تلتها غينيا الإستوائية بمعدل نمو 496%، ثم تايلاند بنسبة نمو 468%، وقطر في المركز الثامن بنسبة نمو 448.4%، وبقيمة صادرات بلغت 21.4 مليون دولار، مقارنة بـ3.9 مليون دولار، ثم ليسوتو بنسبة نمو 405.2%، ثم ليتوانيا بنسبة نمو 336.2%، والجبل الأسود بنسبة 330.7%، وكوريا الجنوبية بنسبة 257.3%، بقيمة صادرات 1.4 مليار دولار مقارنة بـ 414.1 مليون دولار في عام 2021. واحتلت هولندا المركز رقم 14 في قائمة الدول التي شهدت أسواقها نموا بالنسبة للصادرات المصرية، بنسبة نمو 225%.

الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية

وبحسب التقرير الصادر من وزارة التجارة والصناعة فقد تمثلت أهم الأسواق التصديرية الأكثر نموا في 15 دولة استحوذت جميعها على 8.5% من إجمالي قيمة الصادرات، بقيمة إجمالية بلغت 4.8 مليار دولار، مقارنة بـ3.9 مليار دولار، وبمعدل نمو لجميع الأسواق 23.5%.

وتستهدف الحكومة زيادة معدلات الصادرات المصرية غير البترولية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وشهدت الأشهر الماضية اجتماعات مكثفة مع المجالس التصديرية لبحث المعوقات التي تعوق تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية من أجل وضع حلول عاجلة للاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.