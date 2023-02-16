السجن 8 سنوات لمديرة حضانة في الإسكندرية لاتهامهما بالتعدي على الأطفال

أصدرت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، قبل قليل، حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات لمديرة حضانة، على خلفية اتهامها بالتعدي على أطفال داخل الحضانة، ومزاولة نشاط بدون ترخيص.

محاكمة مديرة حضانة في الإسكندرية

وشهدت محكمة باب شرقي بالإسكندرية، اليوم الخميس، ثالث جلسات محاكمة المتهمة، حيث قررت هيئة المحكمة في الجلسة السابقة بتاريخ 12 يناير الماضي حجز القضية إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم.

مرافعة مديرة حضانة الإسكندرية

جاء ذلك عقب استماع هيئة المحكمة إلى مرافعات الدفاع بالحق المدني، وكذلك مرافعات الدفاع عن المتهمة.

وكان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، تلقى بلاغا من قسم شرطة باب شرقي، يفيد قيام أولياء أمور عدد من أطفال بحضانة بمنطقة السلطان حسين، باتهام مديرة الحضانة بالتعدي على الأطفال وتعذيبهم، وحرر محضر رقم 10515 لسنة 2022، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.