100 شاب يدشنون مبادرة للنقل المجاني في أوقات الطوارئ بالسويس: «لوجه الله»

أسس خالد عبدالرحيم معروف، أحد أبناء السويس، مع مجموعة منالشباب الآخرين تطبيقا إلكترونيا للنقل المجاني في حالة الكوارث والطوارئ، مشيرا إلى أن المشروع جزء به بالمجان، والجزء الآخر موجه لعمل الخير ومساعدة الفقراء.

«أطلب أجرة السويس»

وقال «عبدالرحيم» إن التطبيق يساعد في النقل عند وقوع الكوارث والحالات الخاصة، ووصل عدد المتعاونين معه نحو 100 شخص، لافتًا إلى أن الفكرة بدأت بمجموعة صغيرة من السيارات.

الاتفاق على عمل الخير

وتابع: «اتفقنا على عمل الخير، من خلال أبلكيشن، يعمل في التوصيل وتخصص إجراء الإعانات للكوارث ومساعدة المحتاجين، وأي مواطن يطلب سيارة عن طريق الأبليكيشن، تصل له في حالة الكوارث والمرض مجاناً لوجه الله»

توصيل ذوي الهمم مجانا

وأوضح: نقدم العديد من الخدمات، مثل توصيل طلاب المدرسة الفكرية، ومعهد النور للمكفوفين مجاناً، بالإضافة إلى نقل أي طلب عن طريق طلب صفحة أو أبلكيشن (اطلب أجره سويس) لأي مستشفى داخل السويس مجاناً من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحاً، وكذلك التكفل بعدد من الحالات الذين يقومون بغسيل الكلى للتوصيل المجاني خلال أيام الغسيل.