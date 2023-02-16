غلق كلي لشارع الأهرام في اتجاه مناطق المريوطية غدا.. إليك التحويلات المرورية

نوهت محافظة الجيزة، بأنه في إطار استكمال أعمال استلام النصف الثاني من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، والذي يتضمن محطات: (الأهرامات- المريوطية- العريش- المطبعة- الطالبية- مدكور- المساحة)، ستقوم الشركة المنفذة للأعمال باستلام الموقع الخاص بالمرحلة الثانية لمحطة المساحة بداية من أمام شارع جمال عبدالناصر وحتى شارع أحمد لطفي السيد، بطول مايقرب من 300 متر، في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

إجراء غلق كلي لشارع الأهرام

وأوضحت أن ذلك يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام، في المنطقة والاتجاه المشار إليهما، لتسليم الموقع ابتداء من الساعة 12 صباحا يوم الجمعة الموافق 17 فبراير وحتى انتهاء الأعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة ومختلف الجهات المعنية، لتيسير الأعمال وإزالة المعوقات.

التحويلات المرورية

ولفت محافظ الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قامت بإجراء التحويلة المرورية التالية:

حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة

- حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة، وترغب باستكمال السير بشارع الأهرام اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية، تقوم بالدخول يمينا بشارع جمال عبد الناصر وإستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين.

- الدخول يسارا بشارع العشرين، واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفي السيد.

- ثم الدخول يساراًبشارع أحمد لطفي السيد، واستكمال السير به وصولاً لشارع الأهرام.

ولضمان تحقيق السيولة المرورية الكافية لاستيعاب الحركة المرورية، جرى رفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط الأعمال ومسار التحويلة المرورية الجديدة، من حيث (الطبقة الأسفلتية- إزالة أرصفة وتوسعة الطريق- أعمدة إنارة)، وذلك لتوفير الحارات المرورية المناسبة.

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لتسهيل التحركات.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من قائدى المركبات بضرورة الإلتزام بتعليمات اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لتلافى الإزدحامات بمحيط الأعمال.