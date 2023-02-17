إصابة اثنين في انقلاب سيارتين ملاكي بمصرف زراعي بالمنيا

أصيب معلمين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، ما أدى إلى انقلابهما داخل مصرف زراعي، أمام عزبة رومان التابعة لمركز أبوقرقاص في محافظة المنيا.

انقلاب سيارتين ملاكي داخل مصرف

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين الملاكي أرقام «4872 ن ب ص»، و«1253 ن ف ر»، ما أدى إلى انقلابهما داخل مصرف المحيط، وذلك أمام عزبة رومان التابعة للوحدة المحلية بقرية نزلة أسمنت في غرب مركز أبوقرقاص.

وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع حادث التصادم بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كلا من: شاهر عيسي محمد 41 عامًا، معلم، خالد محمد حشمت 40 عاما، معلم، يقيمان بقرية نزلة أسمنت في مركز أبوقرقاص، حيث أصيب الأول بغيبوبة تامة، والثاني بحروح وكدمات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، ودفعت الوحدة المحلية بقرية نزلة أسمنت بلودر لسحب وانتشال السيارتين من مصرف المحيط حيث تقرر التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.