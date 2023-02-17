تعرف على أماكن سقوط الأمطار اليوم.. هل تصل إلى القاهرة الكبرى؟

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، شهدته أغلب الأنحاء على مدار الأيام القليلة الماضية، صاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة في عدد من المناطق، تزامنًا مع نشاط الرياح الذي يزيد من الشعور ببرودة الطقس، ما دفع المواطنون إلى متابعة حالة الطقس للتعرف على درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تقل فرص سقوط الأمطار اليوم مقارنة بالأيام الماضية، لتقتصر فرص سقوط الأمطار الخفيفة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 30% لتنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى بعد استمرار تحذيرات الأرصاد منها على مدار الأيام الماضية.

حالة الطقس اليوم وتوقعات ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة العامة ل الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، ليسود طقس بارد في الساعات الأولى من الصباح، معتدل الحرارة نهارا على شمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد جاءت درجات الحرارة اليوم في جميع المحافظات، كما يلي:

- القاهرة 18 - 10

- العاصمة الإدارية 18 - 09

- أكتوبر 18 - 08

- بنها 18 - 09

- دمنهور 18 - 11

- وادي النطرون 19 - 10

كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18 - 11

- الزقازيق 19 - 11

- شبين الكوم 18 - 10

- طنطا 18 - 10

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 18 - 10

- الإسماعيلية 19 - 08

- السويس 18 - 08

- العريش 18 - 09

- رفح 18 - 08

- رأس سدر 22 - 06

- نخل 16 - 05

- كاترين 12 - 2

- الطور 21 - 11

- طابا 20 - 10

- شرم الشيخ 22 - 12

- الإسكندرية 18 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 18 - 10

- السلوم 15 - 08

- سيوة 18 - 04

- رأس غارب 22 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 22 - 12

- مرسى علم 23 - 12

- شلاتين 25 - 13

- حلايب 21 - 14

- أبو رماد 22 - 14

- رأس حدربة 22 - 13

- الفيوم 19 - 06

- بني سويف 19 - 06

- المنيا 20 - 05

- أسيوط 20 - 06

- سوهاج 21 - 06

- قنا 22 - 07

- الأقصر 23 - 07

- أسوان 24 - 08

- الوادي الجديد 21 - 07

أبو سمبل 22