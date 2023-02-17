عاجل.. غلق محطة المساحة كليا والمحافظة تعلن التحويلات المرورية

أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية، غلق شارع الأهرام في المسافة من أمام شارع جمال عبدالناصر وحتى شارع أحمد لطفي السيد كليًا، في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة إلى مناطق المريوطية، للبدء في أعمال الموقع الخاص بالمرحلة الثانية لمحطة «المساحة».

يأتي ذلك في إطار استكمال أعمال استلام النصف الثاني من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع في شارع الأهرام، والذي يتضمن محطات «الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية - مدكور - المساحة».

وشهد الشارع سيولة مرورية مع الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد قيام أجهزة محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرورالجيزة، بإجراء تحويلات مرورية لقائدي المركبات بسبب الغلق الكلي، في المسافة المشار إليها بطول ما يقرب من 300 متر.

التحويلات المرورية بعد الغلق الكلي لشارع الاهرام

وجاءت التحويلة المرورية بعد استلام الشركة المنفذة للموقع وانتهاء الأعمال كالتالي:

- حركة المركبات في شارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب في استكمال السير بشارع الأهرام باتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية تقوم بالدخول يميناً بشارع جمال عبدالناصر، واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين.

- الدخول يسارًا في شارع العشرين واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفي السيد.

- الدخول يسارًا في شارع أحمد لطفى السيد واستكمال السير به وصولًا لشارع الأهرام، ولضمان تحقيق السيولة المرورية الكافية لاستيعاب الحركة المرورية رُفعت كفاءة شارع الأهرام في محيط الأعمال ومسار التحويلة المرورية الجديدة من حيث «الطبقة الأسفلتية - إزالة أرصفة وتوسعة الطريق - أعمدة إنارة»؛ لتوفير الحارات المرورية المناسبة.

الالتزام بتعليمات اللوحات الإرشادية

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان اليوم، قيام الإدارة العامة لمرورالجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة في محيط الأعمال؛ لتسهيل التحركات، مطالبة المواطنين من قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لتلافي الازدحامات بمحيط الأعمال.