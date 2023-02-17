تعرف على أعلى عائد يومي لشهادات الادخار الثلاثية في البنوك

يسعى عدد كبير للحصول على عائد جيد من مدخراتهم خصوصا في ظل الارتفاع الكبير الذي يشهده العالم بسبب التضخم، والذي يؤثر بشكل سلبي على قيمة الأموال التي تقل مع مرور الوقت بسب هذا التضخم.

ويلجأ عدد من أصحاب المدخرات إلى البنوك لشراء شهادات ادخار حيث يمكن للمدخرين الحصول على عوائد يومية من مدخراتهم أو ربع سنوية أو نصف سنوية او سنوية، بحسب احتياج كل شخص.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أعلى سعر فائدة على الشهادات اليومية في البنوك خلال 2023، في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية، حيث تقدم النبوك عائدا يبدأ من 1000 جنيه وبأسعار فائدة تصل إلى 18%.

شهادة البنك العرب الإفريقي ذات العائد اليومي

ووفقا لما أعلنه البنك العربي الافريقي، فإن البنك يقدم شهادة ثلاثية بعائد متغير والحد الأدنى للشهادة عشرة آلاف جنيه، بمعدل فائدة يحدد طبقا لسعر الإيداع المعلن في الكوريدور بالبنك المركزي المصري يطرح منه 0.5% ويصرف يوميا، حيث قرر البنك أن تكون مدة الشهادة ثلاث سنوات، بسعر فائدة 15.75% سنويا، وتكون الشهادة متغيرة.

شهادة الادخار اليومية من بنك سايب

وأعلن بنك سايب عن طرح شهادة ادخار «سايب وان»، ذات عائد متغير بحد أدنى خمسة آلاف جنيه، وبمعدل فائدة 15.25% سنويا، حيث تكون دورية الصرف يوميا، ومدة الشهادة ثلاث سنوات، وأضاف البنك، أنه يتم احتساب العائد وفقا لسعر الإيداع المعلن بالبنك المركزي المصري، وتصدر بقيمة خمسة آلاف جنيه ومضاعفاتها دون حد أقصى.

شهادة بريميوم البنك الأهلي المتحد

وأعلن البنك الأهلي المتحد مصر عن طرح شهادة بريميوم ذات العائد الثابت بسعر فائدة 9% يتم صرفه يوميا، والحد الأدنى لشراء الشهادة 500 ألف جنيه، ومدتها ثلاث سنوات.